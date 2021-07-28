Оставивший кемеровчан без Интернета и телевидения рецидивист предстанет перед судом

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Ранее судимый житель Кузбасской столицы украл техническое устройство в одном из домов города, из-за чего без ТВ-сигнала и доступа к интернету остались все жильцы здания. По факту было возбуждено уголовное дело, которое вскоре разберут в суде.

Отсутствие доступа к Сети и телевидению жители одного из домов в Кемерове заметили в январе текущего года. Сложившиеся обстоятельства заставили горожан обратиться в компанию, оказывающую телекоммуникационные услуги. Разбираясь в проблеме, специалисту организации удалось определить, что причиной неполадок является пропажа специализированного коммутатора. О результатах проверки эксперт сообщил в полицию. Правоохранители начали разбираться в причинах исчезновения техники.


Были организованы сыскные мероприятия, по итогам которых подозреваемый был установлен. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Мужчину задержали. Полицейским он пояснил, что похитил устройство с целью продажи, однако не смог найти покупателя для специфического товара, из-за чего просто избавился от коммутатора, выбросив его.


Горожанин стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». К текущему моменту его расследование уже было завершено, материалы переданы в Заводский районный суд Кемерова. Кузбассовцу грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

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