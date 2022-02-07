Остановка в центре Кемерова "утонула" в помоях

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В областном центре жители обратили внимание на неприглядное состояние пассажирской остановки. По словам очевидцев, территория у павильона напоминает несанкционированную свалку.

Внешний вид одной из кемеровских остановок возмутил местных жителей. Свое негодование состоянием павильона для пассажиров горожанка разместила в Сети на платформе "Кузбасс Онлайн".


Женщина в обращении отметила, что из-за отсутствия мусорной урны люди бросают отходы на дорогу, из-за чего остановка "Космос" в настоящие дни уже "утонула" в хламе.

– Нет ни одной урны, соответственно весь мусор летит на землю вокруг остановки, да и сам павильон в плачевном состоянии, и это центр города, – выразила она недовольство.

В ответ на жалобу представитель администрации сервиса заявил, что обращение от интернет-пользователя принято в работу и направлено специалистам.

Фото: Кузбасс Онлайн

Да!
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