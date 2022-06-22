Остановка в Кузбассе начала рассыпаться на глазах у прохожих

На платформе "Кузбасс Онлайн" жители города Белово сообщили, что местная остановка на третьем году своего существования начала разрушаться. Причем на прикрепленных к жалобе фото видно, что асфальт разделился на части, а после стал стремительно отваливаться от цельного дорожного полотна.

– Прошло всего 3 года, а остановка уже рассыпается, – сказала горожанка.

На обращение отреагировал администратор сервиса. Он заявил, что вся информация принята в работу и уже направлена специалистам. О результатах будет сообщено дополнительно в течение 14 рабочих дней.