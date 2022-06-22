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Остановка в Кузбассе начала рассыпаться на глазах у прохожих

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Фото:  

В одном из городов Кемеровской области жителей смутила прочность асфальтированного покрытия на остановке, которое спустя всего несколько лет стало стремительно разрушаться.

На платформе "Кузбасс Онлайн" жители города Белово сообщили, что местная остановка на третьем году своего существования начала разрушаться. Причем на прикрепленных к жалобе фото видно, что асфальт разделился на части, а после стал стремительно отваливаться от цельного дорожного полотна.

Прошло всего 3 года, а остановка уже рассыпается, сказала горожанка.

На обращение отреагировал администратор сервиса. Он заявил, что вся информация принята в работу и уже направлена специалистам. О результатах будет сообщено дополнительно в течение 14 рабочих дней.

Фото: "Кузбасс Онлайн"

Да!
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