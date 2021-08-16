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Остановка рядом с Московской площадью получила название

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Власти кузбасской столицы документально закрепили наименование нового остановочного павильона, обустроенного близ Московской площади.

Накануне в мэрии подготовили и опубликовали постановление, которое носит название «О наименовании остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Кемерово». В самом тексте документа говорится о присвоении «имен» двум новым остановкам в городе.


Таким образом, в кузбасской столице теперь официально присутствуют остановочные павильоны с названиями: «Площадь Московская» (остановка рядом с одноименной площадью) и «ЖК «Солнечный бульвар» (павильон близ проспекта Владимира Михайлова, 3, в жилом районе Лесная Поляна).


Вместе с присвоением наименований двум остановкам в постановлении также затрагивается и общественный транспорт, курсирующий по Кемерову. Однако ничего конкретно об автобусах, планируемых к запуску через новые остановочные павильоны, в документе не говорится, кроме того, что указанные пункты для высадки-посадки пассажиров городского транспорта будут внесены в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, а также межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении.


Напомним, что ранее редакция AVOKADO сообщала о том, что рядом с Московской площадью в Кемерове была установлена остановка.

Да!
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