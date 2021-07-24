Остановка появилась у Московской площади в Кемерове

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Маршрутки начнут останавливаться около Московской площади в кузбасской столице по требованию пассажиров, о чем рассказали в горадминистрации.

С понедельника, 26 июля, автобусы, курсирующие по маршрутам №№8т и 83т из Ленинского района Кемерова, будут останавливаться по требованию пассажиров напротив недавно возведенной Московской площади на Притомском проспекте. Однако при движении из центра города водители маршруток тормозить у объекта не будут.


Сейчас остановочный пункт уже оборудован павильоном, отметили представители властей.


Московская площадь откроется для посещений в конце июля. Ранее стало известно, что мэрия не хотела принимать объект из-за выявленных упущений.

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