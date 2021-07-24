Остановка появилась у Московской площади в Кемерове

С понедельника, 26 июля, автобусы, курсирующие по маршрутам №№8т и 83т из Ленинского района Кемерова, будут останавливаться по требованию пассажиров напротив недавно возведенной Московской площади на Притомском проспекте. Однако при движении из центра города водители маршруток тормозить у объекта не будут.

Сейчас остановочный пункт уже оборудован павильоном, отметили представители властей.

Московская площадь откроется для посещений в конце июля. Ранее стало известно, что мэрия не хотела принимать объект из-за выявленных упущений.