Остановка около нового спортивного комплекса в Кемерове получила название

Кемеровская мэрия опубликовала постановление "О наименовании остановочного пункта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Кемерово". Согласно документу, речь идет об остановке, установленной в прямом и обратном направлениях на Притомском проспекте около строящегося спортивного комплекса "Кузбасс-Арена".
По решению властей, остановочный пункт получил соответствующее наименование: "СК "Кузбасс-Арена".
Напомним, отдельная остановка общественного транспорта установлена у Московской площади.
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