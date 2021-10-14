Остановка около нового спортивного комплекса в Кемерове получила название

0
Фото:  

Администрация Кемерова присвоила название остановочному павильону, который был установлен около строящегося спортивного комплекса.

Кемеровская мэрия опубликовала постановление "О наименовании остановочного пункта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Кемерово". Согласно документу, речь идет об остановке, установленной в прямом и обратном направлениях на Притомском проспекте около строящегося спортивного комплекса "Кузбасс-Арена".


По решению властей, остановочный пункт получил соответствующее наименование: "СК "Кузбасс-Арена".


Напомним, отдельная остановка общественного транспорта установлена у Московской площади.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30086

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined