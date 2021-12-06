Остановка общественного транспорта исчезла под сугробами в Кемерове

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Жители кузбасской столицы пожаловались на неудовлетворительную чистку снега, из-за которой затрудняется пользование общественным транспортом.

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от возмущенной жительницы Кемерова. Она заявила, что в Южном районе города не производят очистку снега должным образом. В частности, на одном из остановочных пунктов.

‒ Южный. Остановка 13-я линия. Ни разу за зиму не почистили остановку! Сугробы выше ступенек автобуса! Хоть бы кто дорогу чистит немного завернул! Издевательство! (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написала кемеровчанка, приложив к посту фотографии.

Комментаторы отметили, что подобная ситуация наблюдается по всему Южному району.

‒ Возле дорог сугробы грязные в пол метра, пешеходные дорожки вообще занесены сугробами, люди сами топчут ходят, а еще три месяца зимы впереди, ‒ рассказали пользователи.

На жалобы горожан ответили сотрудники кемеровской администрации. Они заявили, что передали обращение в МБУ "Кемеровские автодороги". Специалисты отметили, что сроки расчистки дорог составляют трое-четверо суток, но в периоды снегопадов могут быть увеличены до семи дней.

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