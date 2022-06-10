Остановка электротранспорта в центре Кемерова привела к автомобильному затору

Со слов очевидцев, в пятницу, 10 июня, движение транспорта оказалось затруднено в районе кемеровского проспекта Ленина недалеко от парка Ангелов. По данным VSE42.Ru, на путях встали трамваи, а недалеко от трамваев остановился троллейбус.

– Около 15:45 троллейбус зацепился штангой за контактную сеть, – сообщили AVOKADO подробности в КЭТК.

Собеседник добавил, что на место инцидента выезжала бригада специалистов. На момент выхода новости неполадка устранена. Проблем с передвижением по центру города нет.