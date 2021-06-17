Остановивший трамваи в Кузбассе антимасочник выплатит более 250 тысяч рублей в качестве компенсации

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Кузбассовец возместит Кемеровской электротранспортной компании убытки в размере 259 тысяч рублей за простой, который он устроил на линии трамвайных путей. Об итогах соответствующего судебного заседания пишут VSE42.Ru со ссылкой на организацию.

В публикации журналисты издания сообщают, что произошли инциденты, из-за которых компания понесла убытки, 13 и 20 августа прошлого года. В эти дни кузбассовец без средства индивидуальной защиты пытался в трамвае доказать, что имеет право на использование городского транспорта без маски, фиксируя все на камеру. В этой же связи и произошел простой на рельсах электротранспорта, а разбирательства в дальнейшем перетекли в суд.


Так, суд первой инстанции в Юрге признал за транспортной компанией право на возмещение соответствующих убытков. Компенсацию обязали выплачивать того самого антимасочника, который и остановил движение трамваев на маршруте № 10.


В беседе с журналистами представитель организации также отметил, что указанное судебное решение является прецедентом. Благодаря произошедшему в будущем других нарушителей масочного режима можно будет привлечь к ответственности, взыскав с них полную сумму причиненных убытков.

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