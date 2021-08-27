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"Остановить не можем": глава Кузбасса высказался о желании молодежи уехать из региона

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Студент КемГУ заявил о желании покинуть регион после завершения обучения и предложил губернатору предпринять попытку переубедить его. Однако Сергей Цивилев удерживать молодого человека не стал.

В ходе прямой линии глава Кемеровской области Сергей Цивилев получил от студента КемГУ предложение переубедить его, чтобы тот остался жить в регионе, а не переехал в Москву. Молодой человек заверил, что не понимает цели своего местонахождения в Кузбассе.

— Мы остановить вас не можем, это не в наших силах. Да и такую задачу, физической остановки, мы перед собой не ставим. Мы переживаем за наших детей. Вся молодежь Кузбасса — это наши дети. Мы переживаем об их будущем, — указал в своем ответе губернатор.

При этом он отметил, что в настоящий момент местные власти настроены создавать на территории шахтерского края комфортные условия для молодых граждан. С этой целью представители управления отстраивают новые школы, многоквартирные дома, спортивные и культурные объекты, развивают ссузы и вузы, занимаются программой развития науки, а также создают новые рабочие места.

Да!
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