В ходе прямой линии глава Кемеровской области Сергей Цивилев получил от студента КемГУ предложение переубедить его, чтобы тот остался жить в регионе, а не переехал в Москву. Молодой человек заверил, что не понимает цели своего местонахождения в Кузбассе.

— Мы остановить вас не можем, это не в наших силах. Да и такую задачу, физической остановки, мы перед собой не ставим. Мы переживаем за наших детей. Вся молодежь Кузбасса — это наши дети. Мы переживаем об их будущем, — указал в своем ответе губернатор.

При этом он отметил, что в настоящий момент местные власти настроены создавать на территории шахтерского края комфортные условия для молодых граждан. С этой целью представители управления отстраивают новые школы, многоквартирные дома, спортивные и культурные объекты, развивают ссузы и вузы, занимаются программой развития науки, а также создают новые рабочие места.