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"Осталось еще в трусы залезть": публичные ласки беловчан разгневали прохожих

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Фото:  

В кузбасском городе пара молодых людей поддалась страсти в публичном месте. Однако открытым проявлением любви друг к другу они навлекли на себя разъяренных прохожих.

Сфотографировать влюбленных за ласками удалось 52-летней беловчанке. На кадре видно, что действия происходили посреди дня на лавочке, где девушка оседлала своего возбужденного кавалера. По мнению автора публикации во "ВКонтакте", местная молодежь совсем распустилась.

Что за молодежь, осталось еще в трусы залезть, идите домой и дома перед родителями творите подобное, мне 52 года и мне стыдно смотреть на подобные вещи с мои воспитанием (пунктуация и орфография автор. прим. ред.), сокрушилась женщина.

Она добавила, что за подобным "развратом" также могли и наблюдать и несовершеннолетние, что недопустимо.


В комментариях под публикацией мнения подписчиков сообщества кардинально разошлись. Так, некоторые поддержали рассказчицу и сказали, что в обществе следует придерживаться норм поведения и воздерживаться от подобных сцен. Другие же объяснили подобное поведение молодых прекрасным чувством любовью.

ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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