Сфотографировать влюбленных за ласками удалось 52-летней беловчанке. На кадре видно, что действия происходили посреди дня на лавочке, где девушка оседлала своего возбужденного кавалера. По мнению автора публикации во "ВКонтакте", местная молодежь совсем распустилась.

– Что за молодежь, осталось еще в трусы залезть, идите домой и дома перед родителями творите подобное, мне 52 года и мне стыдно смотреть на подобные вещи с мои воспитанием (пунктуация и орфография автор. прим. ред.), – сокрушилась женщина.

Она добавила, что за подобным "развратом" также могли и наблюдать и несовершеннолетние, что недопустимо.

В комментариях под публикацией мнения подписчиков сообщества кардинально разошлись. Так, некоторые поддержали рассказчицу и сказали, что в обществе следует придерживаться норм поведения и воздерживаться от подобных сцен. Другие же объяснили подобное поведение молодых прекрасным чувством – любовью.