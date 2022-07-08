"Остались без дома": крупный пожар уничтожил жилище многодетной семьи в Кузбассе

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Минувшим вечером в Кемеровской области в доме многодетной семьи разгорелся пожар. В результате огненного ЧП никто не пострадал, но, по словам местных жителей, теперь люди остались без крыши над головой.

Накануне в 21:53 огнеборцы получили сигнал о пожаре на улице Томусинская в Мысках. Как оказалось, огонь охватил частный жилой дом, веранду, а также летнюю кухню, углярку, сарай, баню, что находились под одной крышей. На тушение пламени выезжали семь человек на двух автоцистернах.

В результате обгорела деревянная обрешетка крыши дома, а также веранды и хозяйственных построек, у последних обрушилась кровля, по всей площади обгорели стены внутри и снаружи, – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Общая площадь возгорания составила 85 "квадратов". Обошлось без пострадавших. Предварительно, причина ЧП нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.


Очевидцы в Сети поделились видео с места пожара. Судя по кадрам, там полыхал открытый огонь. По словам граждан, в доме проживала многодетная семья, члены которой сейчас "остались без дома".

Видео: ВКонтакте / "Подслушано Мыски 42"

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