Накануне в 21:53 огнеборцы получили сигнал о пожаре на улице Томусинская в Мысках. Как оказалось, огонь охватил частный жилой дом, веранду, а также летнюю кухню, углярку, сарай, баню, что находились под одной крышей. На тушение пламени выезжали семь человек на двух автоцистернах.

– В результате обгорела деревянная обрешетка крыши дома, а также веранды и хозяйственных построек, у последних обрушилась кровля, по всей площади обгорели стены внутри и снаружи, – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Общая площадь возгорания составила 85 "квадратов". Обошлось без пострадавших. Предварительно, причина ЧП – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Очевидцы в Сети поделились видео с места пожара. Судя по кадрам, там полыхал открытый огонь. По словам граждан, в доме проживала многодетная семья, члены которой сейчас "остались без дома".