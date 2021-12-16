Особо опасная рецидивистка-парикмахер отправилась в колонию в Кузбассе

Установлено, что 39-летняя жительница Мариинска занималась реализацией запрещенных веществ. Она приобрела бесконтактным способом наркотик "соль", а затем отправилась на свою работу в одной из парикмахерских в центре города. Там она употребила часть наркотического вещества, а остаток расфасовала в две полиэтиленовые упаковки, одну из которых продала знакомому. Второй пакетик она оставила на столе в парикмахерской, где и была задержана силовиками.

Подсудимая отрицала свою вину в сбыте наркотиков, заявляя, что лишь приобрела их и хранила. Однако нашлись свидетели, которые сообщили, что и раньше покупали у женщины запрещенные вещества. Учитывая ряд смягчающих обстоятельств и то, что ранее судимая мариинка является рецидивисткой, суд приговорил злоумышленницу к восьми с половиной годам лишения свободы, сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.

Свое наказание преступница будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.