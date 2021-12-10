Особенности онлайн-регистрации ООО

Онлайн регистрация ооо через финансово-кредитные учреждения – это идеальный способ сэкономить время, нервы и деньги, ведь в этом случае за предпринимателя практически все сделает банк. Однако, если у компании будет два и более учредителя, документы придется передавать в ФНС самостоятельно.

Как зарегистрировать ООО через сайт налоговой службы?

Для регистрации компании на сайте налог.ру, потребуется выполнить ряд условий:

Быть обладателем квалифицированного сертификата ключа электронной подписи и проверки электронной подписи, а также ключа. Установить специальную программу «CryptoPro». Заказать услугу оформления транспортного контейнера (для документов).

Сначала бумаги для регистрации потребуется подготовить в бумажном варианте, после чего отсканировать их и подписать при помощи ЭЦП, а затем уже отправить посредством специального софта. Однако, нужно быть готовым к тому, что программа не всегда корректно работает, соответственно, не всегда будет возможность своевременной отправки нужной документации.

Как зарегистрировать ООО через банк онлайн?

Для этого потребуется выполнить несколько действий:

Зайти на сайт выбранной финансово-кредитной организации. Перейти в раздел регистрации бизнеса. Выбрать нужную организационно-правовую форму. В данном случае, ООО. Составить заявку на открытие компании. Дождаться звонка менеджера.

Далее, ситуация будет развиваться следующим образом:

Если учредитель один, то банк сделает все самостоятельно, вплоть до передачи документов в ФНС. В этом случае останется просто ждать подтверждения процедуры регистрации. Если учредителей от двух и более, то банк подготовит документы, заполнит необходимые формы, но их передача в ФНС будет осуществляться владельцами бизнеса. После этого также нужно будет дождаться ответа от налоговой службы. В среднем процесс занимает 5-7 рабочих дней.

После того, как пришло подтверждение, потребуется открыть расчетный счет и можно приступать к работе. Тарифы за оказание услуг нужно уточнять в банках самостоятельно, т.к. они могут быть разными. Открывая компанию через финансово-кредитное учреждение, можно получить выгодное обслуживание и дополнительные бонусы, которые в дальнейшем могут быть использованы для набора персонала, ведения бухгалтерии и пр.

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