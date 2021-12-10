Особенности онлайн-регистрации ООО

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Ежегодно государственная регистрация компаний становится все проще и проще. Теперь подготовка нужных документов для открытия собственного бизнеса доступна в режиме онлайн. Кстати, совсем необязательно заниматься этим самостоятельно. Допускается, например, обращение в банк.

Онлайн регистрация ооо через финансово-кредитные учреждения – это идеальный способ сэкономить время, нервы и деньги, ведь в этом случае за предпринимателя практически все сделает банк. Однако, если у компании будет два и более учредителя, документы придется передавать в ФНС самостоятельно.


Как зарегистрировать ООО через сайт налоговой службы?


Для регистрации компании на сайте налог.ру, потребуется выполнить ряд условий:

  1. Быть обладателем квалифицированного сертификата ключа электронной подписи и проверки электронной подписи, а также ключа.
  2. Установить специальную программу «CryptoPro».
  3. Заказать услугу оформления транспортного контейнера (для документов).

Сначала бумаги для регистрации потребуется подготовить в бумажном варианте, после чего отсканировать их и подписать при помощи ЭЦП, а затем уже отправить посредством специального софта. Однако, нужно быть готовым к тому, что программа не всегда корректно работает, соответственно, не всегда будет возможность своевременной отправки нужной документации.


Как зарегистрировать ООО через банк онлайн?


Для этого потребуется выполнить несколько действий:

  1. Зайти на сайт выбранной финансово-кредитной организации.
  2. Перейти в раздел регистрации бизнеса.
  3. Выбрать нужную организационно-правовую форму. В данном случае, ООО.
  4. Составить заявку на открытие компании.
  5. Дождаться звонка менеджера.

Далее, ситуация будет развиваться следующим образом:

  1. Если учредитель один, то банк сделает все самостоятельно, вплоть до передачи документов в ФНС. В этом случае останется просто ждать подтверждения процедуры регистрации.
  2. Если учредителей от двух и более, то банк подготовит документы, заполнит необходимые формы, но их передача в ФНС будет осуществляться владельцами бизнеса. После этого также нужно будет дождаться ответа от налоговой службы. В среднем процесс занимает 5-7 рабочих дней.

После того, как пришло подтверждение, потребуется открыть расчетный счет и можно приступать к работе. Тарифы за оказание услуг нужно уточнять в банках самостоятельно, т.к. они могут быть разными. Открывая компанию через финансово-кредитное учреждение, можно получить выгодное обслуживание и дополнительные бонусы, которые в дальнейшем могут быть использованы для набора персонала, ведения бухгалтерии и пр.


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