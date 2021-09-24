Основатель SpaceX Илон Маск расстался с певицей Граймс

Как передает издание Page Six, трехлетний союз Маска и Граймс распался. Появившуюся информацию о расставании пары бизнесмен подтвердил представителям СМИ.

По его словам, они сохранили хорошие отношения и вместе продолжают воспитывать годовалого сына X Æ A-Xii Musk. Основатель компании, специализирующейся на производстве космической техники, отметил, что быть вместе паре мешает работа в разных городах.

Напомним, в мае прошлого года Илон Маск в шестой раз стал отцом. Ребенка, который получил имя X Æ A-Xii, родила ему канадская певица.