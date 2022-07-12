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Основание стелы "Город трудовой доблести" появилось в новокузнецком парке

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На юге Кузбасса продолжается установка почетной стелы "Город трудовой доблести". Глава Новокузнецка поделился кадрами с ее основанием в Сети.

В Новокузнецке в сквере Жукова уже появился каркас стелы "Город трудовой доблести". Фотографии с основанием главного украшения парковой зоны мэр города Сергей Кузнецов опубликовал в своем telegram-канале.

Основные работы строители ведут по инженерным коммуникациям: монтаж под осветительные приборы – парковые торшеры по всему периметру благоустройства сквера, прокладывается кабель для громкой связи, интернет, Wi-Fi, а также водопровод и канализацию, – отметил градоначальник.

К слову, сейчас все работы проводятся с соблюдением графика. Одновременно с установкой каркаса рабочие проводили благоустройство территории сквера.

Фото: Telegram-канал Сергея Кузнецова

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