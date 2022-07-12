В Новокузнецке в сквере Жукова уже появился каркас стелы "Город трудовой доблести". Фотографии с основанием главного украшения парковой зоны мэр города Сергей Кузнецов опубликовал в своем telegram-канале.
– Основные работы строители ведут по инженерным коммуникациям: монтаж под осветительные приборы – парковые торшеры по всему периметру благоустройства сквера, прокладывается кабель для громкой связи, интернет, Wi-Fi, а также водопровод и канализацию, – отметил градоначальник.
К слову, сейчас все работы проводятся с соблюдением графика. Одновременно с установкой каркаса рабочие проводили благоустройство территории сквера.
Фото: Telegram-канал Сергея Кузнецова
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