Осложнения при COVID-19 привели к смерти еще нескольких жителей Кузбасса

На сегодняшний день общее число погибших после заражения коронавирусом кузбассовцев достигло 1 128. За сутки их количество увеличилось на четыре человек. Все они страдали от серьезного воспаления легких, вызванного COVID-19.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Топках.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Юрге.

За время распространения коронавируса в Кузбассе заболели 51 521 граждан. За минувшие 24 часа к ним прибавилось еще более 170 пациентов. Количество выздоровевших при этом достигло 48 695. Получают лечение 1 698 кузбассовцев, 10 908 - остаются под наблюдением врачей.