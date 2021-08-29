Осложнения при COVID-19 привели к смерти еще нескольких жителей Кузбасса

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В Кемеровской области подтвердились новые случаи смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день общее число погибших после заражения коронавирусом кузбассовцев достигло 1 128. За сутки их количество увеличилось на четыре человек. Все они страдали от серьезного воспаления легких, вызванного COVID-19.

  • У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
  • У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Топках.
  • У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
  • У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Юрге.

За время распространения коронавируса в Кузбассе заболели 51 521 граждан. За минувшие 24 часа к ним прибавилось еще более 170 пациентов. Количество выздоровевших при этом достигло 48 695. Получают лечение 1 698 кузбассовцев, 10 908 - остаются под наблюдением врачей.

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