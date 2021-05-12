Житель областной столицы в ходе прогулки сделал фотографии скульптуры осла, установленной в городском "Парке Чудес". Он заверил, что фигура огорожена сигнальной лентой с запиской, из которой следует, что объект покрашен и подходить к нему нужно с осторожностью.

– Чудеса в "Парке Чудес". Наверное, хулиганы новую краску с осла отодрали, но из записки следует, что трогать его нужно с осторожностью, – заверил собеседник.

На кадрах новый слой краски отсутствует как на заборе, так и на осле, а прошлогодняя реставрация изжила свое и осыпалась.