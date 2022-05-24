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Осквернивший могилы кузбассовец стал фигурантом уголовного дела

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Правоохранители установили злоумышленника, который устроил погром на местах захоронения в кузбасском городе.

Киселевчанка сообщила в социальных сетях, что памятники на городском кладбище в районе Афонино оказались поваленными на землю. Проведенная полицией проверка показала, что осквернению подверглись более 20 мест захоронений, четыре из которых были повреждены. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.


Вандала удалось установить и задержать. Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель. Горожанин рассказал, что навестил могилу своей матери, а затем повалил надгробия на землю. Злоумышленник стал фигурантом дела о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Примечательно, что кузбассовец не смог объяснить причину своего поведения, сославшись на провалы в памяти.

Видео: YouTube / ОПЕР ТВ

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