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Осквернение кузбасского памятника ВОВ дошло до уголовного дела

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В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту осквернения нецензурной бранью мемориала в память героям Великой Отечественной войны.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Белове. Установлено, что неизвестные нанесли на памятник надписи, содержание которых было непристойным. После проведения осмотра на месте нецензурная брань была мемориала удалена.


В настоящее время полиция проводит расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 214 УК РФ "Вандализм". Осквернившие памятник злоумышленники могут попасть под арест на срок до трех месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.


Напомним, ранее редакция AVOKADO публиковала снимки, оскверненного мемориала.

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