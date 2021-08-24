Осквернение кузбасского памятника ВОВ дошло до уголовного дела

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Белове. Установлено, что неизвестные нанесли на памятник надписи, содержание которых было непристойным. После проведения осмотра на месте нецензурная брань была мемориала удалена.

В настоящее время полиция проводит расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 214 УК РФ "Вандализм". Осквернившие памятник злоумышленники могут попасть под арест на срок до трех месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, ранее редакция AVOKADO публиковала снимки, оскверненного мемориала.