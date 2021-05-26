Осколок ножа несколько лет пробыл в носу жителя Кузбасса

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Беловчанин обратился к медикам с жалобой на воспаление в области глаза. Оказалось, что в его теле находится часть холодного оружия, которым он был травмирован еще пять лет назад.

Пациент испытывал боль и дискомфорт из-за свища, образовавшегося на веке. Мужчину направили на рентген, по снимкам с которого стало известно, что воспалительный процесс начался из-за инородного предмета, который необходимо в срочном порядке достать из тела мужчины.


Как стало известно впоследствии, тем самым предметом являлся осколок, оставшийся в лице мужчины после получения травмы ножом еще пять лет назад. Примечательным является то, что все эти годы мужчина проживал с частью керамического ножа и ничего не чувствовал.


Для того, чтобы избавить тело мужчины от застрявшего осколка, его направили в Кузбасскую областную клиническую больницу. Инородный предмет ему удалил в отделении челюстно-лицевой хирургии.

- После дополнительного диагностического обследования было принято решение о проведении операции. В ходе хирургического вмешательства извлекли обломок керамического ножа размером 6,5 на 2,5 см, - цитируют челюстно-лицевого хирурга Сергея Колобовникова в Минздраве Кузбасса.

Отмечается также и то, что случай, описанный выше, является уникальным.


Сейчас же мужчина, перенесший операцию, находится на реабилитации. За ним наблюдает в том числе и нейрохирург, обусловлено это тем, что осколок частично упирался в череп. Уточняется, что восстановление пациента проходит быстро.

Да!
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