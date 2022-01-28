Ошибка работницы фабрики стала причиной гибели женщины в Новокузнецке

Трагедия произошла на агломерационной фабрике в Новокузнецке. По версии следствия, 60-летняя дробильщица молотковых дробилок не обесточила ленточный конвейер и несколько раз запускала его во время очистки магнита. При этом она знала, что, по инструкции, работы должны были проводиться исключительно на выключенном оборудовании. В результате этого 42-летняя работница, которая в тот момент была рядом с конвейером, оказалась зажата между его деталями.

Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшей. Дробильщица отрицала свою причастность к запуску оборудования, однако специалисты определили, что самопроизвольно конвейер запуститься не мог, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, рассмотрит суд.