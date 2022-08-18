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Осенняя прохлада задержится в Кузбассе до конца выходных

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Специалисты дали прогноз погоды для Кемеровской области на ближайшие три дня.

Согласно данным Кемеровского гидрометцентра, 19 августа на территории Кузбасса температура ночью опустится до +3,+8°C, местами возможны заморозки до 0,-2°C. Днем потеплеет до +12,+17°C. Местами дымка.


В субботу ночью температура будет держаться в пределах от +3,+8°C с вероятностью заморозков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +13,+18°C.


Температура в воскресенье ночью также опустится до +3,+8°C, заморозки. Днем ожидается +15,+20°C.


Весь остаток недели на территории Кемеровской области будет переменная облачность, местами будут идти дожди. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду.


Ранее кемеровские синоптики предупредили о возможных заморозках. Жители региона сообщили о перовом снеге.

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