Осенняя прохлада задержится в Кузбассе до конца выходных

Согласно данным Кемеровского гидрометцентра, 19 августа на территории Кузбасса температура ночью опустится до +3,+8°C, местами возможны заморозки до 0,-2°C. Днем потеплеет до +12,+17°C. Местами дымка.

В субботу ночью температура будет держаться в пределах от +3,+8°C с вероятностью заморозков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +13,+18°C.

Температура в воскресенье ночью также опустится до +3,+8°C, заморозки. Днем ожидается +15,+20°C.

Весь остаток недели на территории Кемеровской области будет переменная облачность, местами будут идти дожди. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее кемеровские синоптики предупредили о возможных заморозках. Жители региона сообщили о перовом снеге.