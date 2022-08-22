Осенние скидки: листопад цен в санатории «Шахтер»

Один из крупнейших оздоровительных центров региона санаторий "Шахтер" ждет гостей на санаторно-курортное лечение и реабилитацию на самом высоком уровне по приятным ценам. Встретить осень в экологически чистом уголке Кузбасса, гуляя по сосновому бору или наслаждаясь видом проточного озера, – что может быть лучше?
Грандиозные скидки будут действовать с 1 по 30 сентября 2022 года на следующие виды путевок:
- скидка 50% на лечение при покупке санаторно-курортной путевки (в программе участвуют все категории номеров);
- скидка 20% на оздоровительные путевки и путевки выходного дня (в программе участвуют все категории номеров).
Традиционная акция "Золотая осень" продлится 1 сентября по 31 октября 2022 года.
- Скидка 25% на грязелечение;
- "Женьшеневые ванны 4+1" (при покупке 4-х процедур 1 в подарок). Женьшень обладает целебным действием. Применяется для лечении репродуктивной системы, ускоряет метаболизм, повышает сопротивляемость организма к стрессам, оказывает седативное воздействие, а также укрепляет иммунитет;
- "Сероводородные ванны Мацеста 3+2" (при покупке 3-х процедур 2 в подарок). Под влиянием этих ванн ускоряются процессы регенерации мышечной ткани, кожи. Они оказывают противовоспалительное действие, улучшают кровоток, нормализуют артериальное давление, ускоряют процессы обновления клеток;
- "Кремнегрязевые ванны 3+3" (при покупке 3-х процедур 3 в подарок). Научными исследованиями доказано, что причины многих заболеваний связаны с дефицитом кремния в организме. Эти ванны обладают противовоспалительным эффектом, снижают уровень мочевой кислоты в крови, усиливают способность инсулина снижать содержание сахара, нормализуют жировой обмен и уровень холестерина.
Снижая цены, санаторий "Шахтер" стремится сделать комфортный отдых и качественное оздоровление доступным для всех жителей Кузбасса. В преддверии зимы мы приглашаем вас пройти уникальные процедуры, укрепляющие иммунитет, повышающие общий тонус организма и предупреждающие развитие респираторно-вирусных инфекций, по самым выгодным ценам.
Организатор акций санаторий "Шахтер".
Благодаря участию санатория "Шахтер" в программе "Кэшбэк за туры по России 2022" с 1 октября по 25 декабря 2022 года вы сможете вернуть себе 20 % от стоимости путевок (не более 20 000) при оплате картой МИР онлайн*.
Забронировать путевку в санаторий "Шахтер" и узнать всю интересующую информацию можно прямо сейчас по телефонам:
8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).
Фото: санаторий "Шахтер"
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