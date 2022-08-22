Осенние скидки: листопад цен в санатории «Шахтер»

Один из крупнейших оздоровительных центров региона санаторий "Шахтер" ждет гостей на санаторно-курортное лечение и реабилитацию на самом высоком уровне по приятным ценам. Встретить осень в экологически чистом уголке Кузбасса, гуляя по сосновому бору или наслаждаясь видом проточного озера, – что может быть лучше?

Грандиозные скидки будут действовать с 1 по 30 сентября 2022 года на следующие виды путевок: