В концертную программу войдут произведения немецких, французских и других композиторов:
- "Прибытие царицы Савской" из оратории «Соломон", Г. Ф. Гендель;
- Хорал "Умертви нас своей добротой" из кантаты № 22, И .С. Бах;
- Хоральные прелюдии "Пришла к нам Божья благодать", "Над кем один лишь Бог вершитель" из "Органной книжечки", "Сарабанда" из виолончельной сюиты № 6;
- Хоральная прелюдия "Отец наш небесный", Г. Бем;
- Прелюдия и фуга соль минор, Д. Букстехуде;
- "Хвалите Господа" из "Торжественной вечерни проповедника", В. А. Моцарт;
- "Интермеццо" из органной симфонии № 6, Ш. М. Видор;
- "Возношение даров, или Причастие", Л. Д. А. Лефебюр-Вели;
- "Концертное болеро";
- "Токката", Э. Жигу;
- "Мандала", "Мексиканская токката", "Фанфара в кельтском стиле", Х. А. Штамм.
Открытие "Осеннего solo органа" состоится 15 сентября 2021 года в 18:30
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