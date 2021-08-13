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"Осеннее solo органа": открытие нового сезона состоится в Кемерове

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В Государственной филармонии Кузбасса открывается органный концертный сезон, который позволит окунуться в новую вселенную звуков, вечный космос смыслов, в котором есть все: любовь и вера, страх и надежда, отречение и примирение, радость и свобода.

В концертную программу войдут произведения немецких, французских и других композиторов:

  • "Прибытие царицы Савской" из оратории «Соломон", Г. Ф. Гендель;
  • Хорал "Умертви нас своей добротой" из кантаты № 22, И .С. Бах;
  • Хоральные прелюдии "Пришла к нам Божья благодать", "Над кем один лишь Бог вершитель" из "Органной книжечки", "Сарабанда" из виолончельной сюиты № 6;
  • Хоральная прелюдия "Отец наш небесный", Г. Бем;
  • Прелюдия и фуга соль минор, Д. Букстехуде;
  • "Хвалите Господа" из "Торжественной вечерни проповедника", В. А. Моцарт;
  • "Интермеццо" из органной симфонии № 6, Ш. М. Видор;
  • "Возношение даров, или Причастие", Л. Д. А. Лефебюр-Вели;
  • "Концертное болеро";
  • "Токката", Э. Жигу;
  • "Мандала", "Мексиканская токката", "Фанфара в кельтском стиле", Х. А. Штамм.
Открытие "Осеннего solo органа" состоится 15 сентября 2021 года в 18:30
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