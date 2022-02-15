Ощенившаяся собака почти десять дней жила с капканом на морде в Кузбассе

Новокузнечанка обнаружила собаку, на голове которой был капкан. Местная жительница сразу обратилась в приют. Там животному сняли железо и оказали всю необходимую помощь.

Из-за неудобств собака не могла даже есть, но при этом, она кормила своих щенков.

– Истощение очень сильное и первые дни мы кормили ее каждые два часа, – поделилась женщина-волонтер.

У собаки повреждена пасть, есть сквозные раны на шее и за ушами, также пережата лимфатическая система. Ей предстоит операция.

Сотрудники приюта дали животному кличку Скрепка. Как только она придет в себя, ей начнут искать новый дом.