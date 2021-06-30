Орудовавшие ночью налетчики предстанут перед судом за кражи из магазинов в Кузбассе

К полицейским из разных районов города начали поступать сообщения о кражах выручки и товаров, совершенных в ночное время. Работали неизвестные по одной схеме: разбивали стекла и проникали внутрь. Из помещений они выносили деньги, сигареты и различные горячительные напитки. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Осмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранителям удалось установить личности причастных к преступлениям граждан. Двух кузбассовцев в возрасте 18 и 19 лет задержали. Отмечается, что ранее они оба были неоднократно судимы.

- Оперативники уголовного розыска задержали подельников в Таштаголе, где те скрывались от правоохранительных органов, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В итоге молодые кузбассовцы выступили фигурантами многоэпизодного уголовного дела, которое было возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

К текущему моменту материалы дела были направлены на рассмотрение в суд. Парням грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.