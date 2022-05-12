Оркестр народных инструментов выступит на сцене Филармонии Кузбасса

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Кемеровчане и гости города смогут услышать игру Губернаторского оркестра русских народных инструментов.

Концерт пройдет в среду, 25 мая, в 18:30


"Музыка пылающего сердца"

Губернаторский оркестр русских народных инструментов приглашает на закрытие концертного сезона. Прекрасные мелодии – лирические и страстные, романтичные и ликующие будут звучать в исполнении оркестра и удивительного инструмента – бандонеона. Концерт оркестра с участием солиста Михаила Тоцкого.


Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина) – уникальный исполнитель – лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, заслуженный артист республики Карелия, лауреат Государственной премии в области искусства, лауреат премии главы республики Карелия, лауреат премии EisernenEversteiner международного фестиваля Folkherbst за достижения в жанре worldmusic, дирижер Оркестра русских народных инструментов «Онего» Карельской государственной филармонии. Сегодня музыкант выступает в главных концертных залах страны и мира, сотрудничает с ведущими исполнительскими коллективами, ведет активную гастрольную деятельность в России и за рубежом (выступления в Германии, Франции, Нидерландах, Финляндии, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Италии и др.).


В программе: страстные танго аргентинца Пьяццоллы, романтичные мелодии французов Гальяно, Леграна, Тома, зажигательные эстрадно-джазовые мелодии американца Мандела, яркие сочинения для бандонеона, аккордины, баяна.


Исполнители:

Михаил Тоцкий (бандонеон, аккордина, баян)

Губернаторский оркестр русских народных инструментов

Художественный руководитель и главный дирижер – Игорь Новиков

Музыковед Олеся Карманова.


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Билеты можно приобрести по Пушкинской карте
Да!
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