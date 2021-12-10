Ориентировка на розыск пропавшего кузбассовца появилась в Сети

Рахманов Сергей Витальевич, 12.11.1971 года рождения, пропал 1 апреля 2019 года. Он ушел из своего дома в селе Труд Промышленновского района и не вернулся.

На вид мужчине 45-50 лет, телосложение среднее. Рост пропавшего составляет 180 сантиметров, волосы темно-русые. Был одет в темную куртку с капюшоном и черные ботинки, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого либо видевших его после 26.10.2021 г., сообщить об этом по телефонам: 8-923-525-76-96, 8-961-708-29-17 или «02» (с мобильного телефона – «102»). Анонимность гарантируется.