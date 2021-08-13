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Органы соцзащиты проверят информацию о живущем на остановке инвалиде после жалоб кемеровчан

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Жители кузбасской столицы рассказали в соцсетях о том, что на автобусной остановке в одном из районов города живет мужчина с инвалидностью. На сообщение отреагировали городские власти.

Горожане поделились в Сети информацией о том, что в Ленинском районе на автобусной остановке на перекрестке проспекта Ленина и улицы Волгоградской постоянно сидит мужчина-инвалид.

— На улице он живет, я так понимаю, не по своей воле и пенсию по инвалидности тоже не получает. Почему соцзащита не смотрит за такими людьми? Это ваши служебные обязанности, — сокрушается местный житель.

Автор публикации отметил, что у неизвестного есть задержка в развитии. Сообщение прокомментировали в горадминистрации.

— Передали данное сообщение специалистам территориального управления Ленинского района и управления социальной защиты населения. Результат сообщим до 17.08.2021, — написали представители властей.

При этом кемеровчане уже не раз встречали мужчину. Некоторые отмечают, что он помогает горожанам подтолкнуть машину, если возникли проблемы. Также один из комментаторов заявил, что знает этого человека и что он жил недалеко от остановки с дедушкой, пока родственник не скончался.

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