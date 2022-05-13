Концерт пройдет в четверг, 2 июня, в 18:30

"Неоклассика". Егор Колесов (орган)

В академической музыке XX века так называют особое направление, представители которого имитировали стиль музыкальных сочинений XVII—XVIII веков, особенно раннего классицизма и позднего барокко, противопоставляя такой стиль эмоционально и технически перегруженной музыке позднего романтизма и XX века.

В программе известного санкт-петербургского органиста Егора Колесова будут представлены органные сочинения выдающегося немецкого органиста и композитора эпохи Барокко Иоганна Себастьяна Баха, его английского современника Георга Фридриха Генделя, гения венской классической школы Вольфганга Амадея Моцарта, а также музыкальные творения композиторов 20 столетия: Гюнтера Рафаэля (Германия), Ральфа Воана-Уильямса (Великобритания), Михаила Старокадомского (Россия), АрвоПярта (Эстония) и Гельмута Михаэля Бранда (Австрия).

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Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/



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