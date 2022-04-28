Органная музыка "перенесет" кемеровских слушателей в Италию

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Итальянская музыка в исполнении органа прозвучит в кемеровской филармонии уже в предстоящем мае.

13 мая, пятница, 18:30


Органная планета

Этот вечер объединит пять веков итальянской музыки, собрав музыкальные жемчужины разных стилей и жанров XVII-XXI вв. Вас ждет невероятное путешествие сквозь столетия в компании органа, вокала, струнных, фагота, гобоя.


Органное токкатное соло, начинающее концерт, может стать для вас открытием нового имени –представителя раннего итальянского барокко, композитора и органиста-виртуоза Джироламо Фрескобальди, оказавшего бесспорное влияние на формирование баховского стиля. Несколько номеров программы посвящены гению высокого барокко – венецианскому композитору, скрипачу, органисту Антонио Вивальди. Прозвучит сделанное И. С. Бахом органное переложение его скрипичного концерта, в котором вивальдиевская прозрачность и легкость стиля соединились с баховским органным письмом. В ансамбле с органом будут исполнены: фрагмент духовного мотета "В праведном гневе", части из концертов цикла "Времена года" и концерта для фагота.


Стилевое и жанровое разнообразие музыки Италии XVIII века иллюстрируют дуэт из комической оперы "Служанка-госпожа" композитора, скрипача и органиста Джованни Перголези; лирическая ариетта композитора, певца и органиста Томмазо Джордани; концерт для гобоя композитора

Доменико Чимарозы.


XIX век представляет музыка Джузеппе Верди – композитора, без которого опера никогда не была бы такой, какой мы ее знаем и любим; ставшего символом объединения Италии; названного современниками голосом своей страны. Его знаменитый хор пленных иудеев из оперы "Набукко", являющийся парафразом библейского псалма "На реках вавилонских" и ставший неофициальным национальным гимном Италии, будет исполнен в органной аранжировке.


О прошлом веке нам напомнит неаполитанская песня братьев Эрнесто и Джамбаттисты де Куртис, песня Сары Брайтман в стиле "классический кроссовер" на мелодию Эннио Морриконе, композиции Джана Пьеро Ревербери из репертуара камерного оркестра "Рондо Венециано".


Исполнители: лауреаты международных конкурсов Елена Шевченко (орган), Ольга Музыкова (сопрано), Дмитрий Ганин (тенор), Евгений Дмитриев (бас), струнный квартет "Элегия", Иннокентий Тиора (гобой).


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