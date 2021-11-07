Организовавший выставку под землей художник из Новокузнецка попал в Книгу рекордов России

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О достижениях художника из Новокузнецка в профессиональной сфере рассказал глава города Сергей Кузнецов в своем Instagram-аккаунте.

По словам градоначальника, имя жителя южной столицы Кузбасса художника Ильи Храброго оказалось занесено в Книгу рекордов России. Уникальность выставок творца проявилась в том, что все работы демонстрировались зрителям на угольных предприятиях на глубине 900 метров под землей.

— Изображения можно оживить с помощью подземного интернета и специального смартфона или планшета: нужно отсканировать QR-код на полотне, чтобы открылось видео с рассказом о создании картины, — указал Кузнецов в подписи к публикации в соцсети.

Чиновник указал, что выставка новокузнечанина была открыта для посещения еще летом к профессиональному шахтерскому празднику. До сих пор работы художника продолжают путешествовать по угольным предприятиям.

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