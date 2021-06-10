Организация в Новокузнецке оплатила многомиллионный долг только после ареста техники

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Приставы арестовали технику транспортной компании в южной столице Кузбасса из-за задолженности в более 100 миллионов рублей перед налоговой и бывшими сотрудниками.

В Новокузнецке организация накопила долг на сумму 104,9 миллионов рублей. Как отметили в пресс-службе УФССП Кузбасса, соответствующая задолженность образовалась в пользу Федеральной налоговой службы, бывших сотрудников и компаний, которые работали с должником.


В итоге материалы о взыскании средств были переданы приставам. Они же ознакомили руководство транспортной компании с материалами исполнительного производства, а также сроками добровольного исполнения и мерами принудительного взыскания. Тем не менее, долг не был ликвидирован вовремя.


В итоге приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства должника, находящиеся в банке. К долгу прибавился и исполнительский сбор, размер которого составил 4,2 миллиона рублей. Также должника предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).


Сотрудники ведомства выяснили, что у компании в собственности находятся автомобили. Они же внесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств. Позже имущество обнаружили и арестовали – описаны были 55 единиц техники: грузовые автомобили, прицепы, краны, экскаваторы и т.д.


Предварительная стоимость транспорта составила более 54 миллионов рублей.

- Руководство компании было предупреждено об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации»), - уточнили в ведомстве.

На хранение транспорт оставили у руководителя компании, а после этого он оплатил всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор.

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