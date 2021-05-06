Организация в Новокузнецке накопила долг по зарплате в 240 тысяч рублей

В Новокузнецке прокурору удалось добиться выплаты заработной платы для местных жителей.

Соответствующие нарушения законодательства были выявлены правоохранителями в ходе проверки, организованной после жалобы работников о том, что в коммерческой организации зарплату в октябре и декабре прошлого года организация своевременно не выплачивала и допускала задержки по ее выплате.

Таким образом, из-за описанных обстоятельств у организации появилась задолженность перед 53 работниками, общая сумма которой составила более 240 тысяч рублей.

- В связи с этим прокурор района внес руководителю организации представление и потребовал устранить нарушения закона. По результатам рассмотрения задолженность по заработной плате перед всеми людьми полностью погашена, - сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Вместе с этим, организация была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушения трудового законодательства). В качестве наказания фирма получила предупреждение.