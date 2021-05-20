Организация накопила долг перед сотрудниками в 1,7 миллиона рублей в Кузбассе

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Десятки человек, трудящихся в сельскохозяйственном кооперативе, не смогли получить заработной платы. Проблема жителей Кемеровской области была решена только после обращения в специальную комиссию.

В Ижморском районе Кузбасса 30 сотрудников сельскохозяйственного кооператива обратились в комиссию по трудовым спорам из-за сложившихся на работе проблем, а именно горожане не смогли получить свою заработную плату. Размер задолженности организации перед сотрудниками составил 1,7 миллиона рублей.


Их требования по взысканию указанной суммы средств были удовлетворены. Дело передали на исполнение судебным приставам.

- Судебные приставы МОСП по ВИП ознакомили руководителя кооператива с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания, - сообщили в УФССП Кузбасса.

Помимо того, в ведомстве было внесено постановление о том, что руководителю запрещено регистрировать новые автомобили. После того, как специалисты выполнили все описанные выше действия, должник полностью выплатил всю заработную плату 30 сотрудникам кооператива.

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