Организаторы нарколаборатории из Кузбасса получили срок

Летом 2020 два молодых жителя Таштагольского района были задержаны правоохранителями в квартире, где была организована нарколаборатория.
Сотрудниками МВД было найдено оборудование для создания синтетического наркотика. Изъято наркотическое вещество мефедрон, масса которого более 70 граммов и 5 кг прекурсоров.
Злоумышленники также использовали телефоны для поддержания связи для незаконного оборота психотропных веществ.
Следствием установлено, что в квартире одного из подельников, <...> организован процесс изготовления и фасовки наркотических средств для дальнейшей реализации бесконтактным способом на территории Кемеровской области, передает ГУ МВД по Кемеровской области.
Суд вынес приговор в отношении граждан 25 и 28 лет. Одному из них назначали 4 года лишения свободы в колонии строгого режима, второму — 3 года 6 месяцев.
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
Загрузка комментариев