Организаторы нарколаборатории из Кузбасса получили срок

0
Фото:  

Жители Таштагола стали фигурантами уголовного дела за распространение наркотиков.

Летом 2020 два молодых жителя Таштагольского района были задержаны правоохранителями в квартире, где была организована нарколаборатория.


Сотрудниками МВД было найдено оборудование для создания синтетического наркотика. Изъято наркотическое вещество мефедрон, масса которого более 70 граммов и 5 кг прекурсоров.


Злоумышленники также использовали телефоны для поддержания связи для незаконного оборота психотропных веществ.

Следствием установлено, что в квартире одного из подельников, <...> организован процесс изготовления и фасовки наркотических средств для дальнейшей реализации бесконтактным способом на территории Кемеровской области, передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Суд вынес приговор в отношении граждан 25 и 28 лет. Одному из них назначали 4 года лишения свободы в колонии строгого режима, второму — 3 года 6 месяцев.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области


Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33216

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined