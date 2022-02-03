Оральное удовлетворение курильщиков у часовни разгневало новокузнецкого мэра

Площадь у новокузнецкого Автовокзала неоднократно подвергалась критике горожан и гостей южной столицы области. Не устраивали граждан разбитые парапеты, неубранные горы снега, которые рабочие оставили после расчистки дорог.
Однако, градоначальник оказался недоволен курильщиками, облюбовавшими место у часовни.
– Такого "соседства" точно не должно быть! Руководителю предприятия выдано поручение о переносе стихийной площадки и выделения специально отведенного места для курения, – заключил Кузнецов.
Также в своем обращении мэр потребовал в срочном порядке произвести уборку названной территории.
При этом в комментариях местные жители посоветовали чиновнику посмотреть и на пешеходные тротуары, которые, по словам новокузнечан, давно покрыты толстым слоем льда, из-за чего невозможно спокойно передвигаться по улице.
Фото: Instagram / skuznetsov_nk
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