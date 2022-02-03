Оральное удовлетворение курильщиков у часовни разгневало новокузнецкого мэра

0
Фото:  

Жители южной столицы Кузбасса из-за своей вредной привычки довели главу Новокузнецка до решения о переносе курилки подальше от церкви.

Площадь у новокузнецкого Автовокзала неоднократно подвергалась критике горожан и гостей южной столицы области. Не устраивали граждан разбитые парапеты, неубранные горы снега, которые рабочие оставили после расчистки дорог.


Однако, градоначальник оказался недоволен курильщиками, облюбовавшими место у часовни.

Такого "соседства" точно не должно быть! Руководителю предприятия выдано поручение о переносе стихийной площадки и выделения специально отведенного места для курения, заключил Кузнецов.

Также в своем обращении мэр потребовал в срочном порядке произвести уборку названной территории.


При этом в комментариях местные жители посоветовали чиновнику посмотреть и на пешеходные тротуары, которые, по словам новокузнечан, давно покрыты толстым слоем льда, из-за чего невозможно спокойно передвигаться по улице.

Фото: Instagram / skuznetsov_nk

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33286

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined