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"Орал из-за помятой купюры": кемеровчанка возмутилась поведением водителя маршрутки

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Жительница кузбасской столицы подняла вопрос о безопасном передвижении по городу.

Кемеровчанка сообщила о проблеме в социальных сетях. Женщина поинтересовалась, когда до микрорайона ФПК начнут следовать "нормальные" автобусы. Работающий сейчас транспорт вызывал недоверие горожанки. В частности, она сообщила, что водитель одного из "пазиков" якобы проявил неподобающее поведение по отношению к юной пассажирке.

‒ Сейчас в очередной раз водитель 4 маршрутки орал на школьницу из-за помятой купюры и выгонял из транспорта. Я думаю, налогоплательщики имеют право ездить безопасно, а не с полулегальным перевозчиком от безысходности, ‒ высказалась возмущенная жительница кузбасской столицы.

На обращение кемеровчанки специалисты пока не отреагировали.


Напомним, что ранее журналист AVOKADO узнал у властей о ходе транспортной реформы, результатом которой должна стать замена "пазиков" автобусами.

Да!
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