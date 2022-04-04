Пользователи соцсетей из Прокопьевска возмутились полным мусоркам, которые относятся к соседним домам.

После жалобы горожан в ЖЭК, сотрудники пояснили, что данные баки относятся к близлежащим домам, которые на данный момент не имеют управляющей компании.

Женщина возмутилась данному ответу, так как не понимает, почему они находятся на территории их двора.

– <...> и что нам теперь делать? Почему тогда они стоят на территории нашего дома, а не на стороне общежития? – задалась вопросом местная жительница.

Представители администрации города дали комментарий по этому факту и пообещали провести обследование.