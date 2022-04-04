+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

"Опять завалили мусором": кузбассовцы пожаловались на заваленные баки

0
Фото:  

Прокопчане пожаловались на переполненные мусорки, принадлежащие соседним домам.

Пользователи соцсетей из Прокопьевска возмутились полным мусоркам, которые относятся к соседним домам.


После жалобы горожан в ЖЭК, сотрудники пояснили, что данные баки относятся к близлежащим домам, которые на данный момент не имеют управляющей компании.


Женщина возмутилась данному ответу, так как не понимает, почему они находятся на территории их двора.

– <...> и что нам теперь делать? Почему тогда они стоят на территории нашего дома, а не на стороне общежития? – задалась вопросом местная жительница.

Представители администрации города дали комментарий по этому факту и пообещали провести обследование.

Фото: Прокопьевск.ру

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/34991

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined