Оптовый склад в Кузбассе был закрыт на три месяца из-за санитарных нарушений

0
Фото:  

Ряд нарушений санитарно-эпидемиологических правил был выявлен на одном из складов в Междуреченске. В итоге объект был закрыт на 90 суток.

Надзорный орган в Кузбассе провел административное расследование в отношении предпринимателя в Междуреченске. По его итогам сотрудникам Роспотребнадзора удалось выявит множество нарушений санитарно-эпидемиологических правил на эксплуатируемом им складу.


Таким образом, было установлено, что на объекте нарушена целостность пола, холодильные камеры, инвентарь и помещение приемки товара находились в неудовлетворительном санитарном состоянии, отсутствует достаточное количество уборочного инвентаря, отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства, наблюдаются следы грызунов, помещение для приема товара захламлено. Также отмечается, что санитарное состояние помещения было неудовлетворительно.


В связи с тем, что выявленные недостатки в содержании объекта могут стать причиной для ухудшения состояния здоровья граждан, в отношении предпринимателя, эксплуатирующего склад, был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ. Помимо него еще и протокол о временном запрете деятельности – эксплуатации оптового склада.


Материалы были переданы в суд Междуреченска. По итогам разбирательств ИП был привлечен к административной ответственности по указанной статье. В качестве наказания его приговорили к приостановлению деятельности склада сроком на три месяца, передают пресс-служба Роспотребнадзора по Кузбассу.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25390

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined