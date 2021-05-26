Оптовый склад в Кузбассе был закрыт на три месяца из-за санитарных нарушений

Надзорный орган в Кузбассе провел административное расследование в отношении предпринимателя в Междуреченске. По его итогам сотрудникам Роспотребнадзора удалось выявит множество нарушений санитарно-эпидемиологических правил на эксплуатируемом им складу.

Таким образом, было установлено, что на объекте нарушена целостность пола, холодильные камеры, инвентарь и помещение приемки товара находились в неудовлетворительном санитарном состоянии, отсутствует достаточное количество уборочного инвентаря, отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства, наблюдаются следы грызунов, помещение для приема товара захламлено. Также отмечается, что санитарное состояние помещения было неудовлетворительно.

В связи с тем, что выявленные недостатки в содержании объекта могут стать причиной для ухудшения состояния здоровья граждан, в отношении предпринимателя, эксплуатирующего склад, был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ. Помимо него еще и протокол о временном запрете деятельности – эксплуатации оптового склада.

Материалы были переданы в суд Междуреченска. По итогам разбирательств ИП был привлечен к административной ответственности по указанной статье. В качестве наказания его приговорили к приостановлению деятельности склада сроком на три месяца, передают пресс-служба Роспотребнадзора по Кузбассу.