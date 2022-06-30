Опрос: лишь 30% кузбассовцев довольны жизнью в регионе

Аналитики провели опрос россиян, среди которых оказались и кузбассовцы. Жителей региона спросили: "Довольны ли вы местом, где сейчас живете?" и большинство респондентов ответили отрицательно. Лишь 30% кузбассовцев заявили, что их устраивает жизнь в регионе. При этом 29% опрошенных отметили, что не совсем довольны, но не собираются уезжать.

— Чемоданные настроения у трети жителей Кемеровской области. Их них 24% задумываются о переезде в другой регион страны, 15% — за границу, а 2% хотят сменить место жительства, но в пределах своей области, — рассказали специалисты автомобильного сайта drom.

Что касается средних показателей по стране, то 37% жителей России довольны жизнью в своем регионе. Опрос проводился среди 11 тысяч пользователей сайта.

Ранее статистики сообщали о тысячах молодых людей, которые покинули Кузбасс в 2021 году.