Опрос: кузбассовцы собрались экономить в отпуске на всем

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Некоторые жители Кемеровской области признались, что готовы серьезно сократить траты во время отдыха. В том числе, на мобильную связь и развлечения.

Проведенное исследование показало, что кузбассовцы в возрасте от 18 до 55 лет намерены сэкономить во время отпуска: такой вариант ответа выбрали 70% респондентов. При этом жители региона рассказали, что готовы сократить траты на аренду жилья (21% опрошенных), покупку билетов (19%), развлечения (17%), шопинг (14%), сувениры (11%), экскурсии (6%). Кроме того, 7% кузбассовцев заявили, что собираются экономить на всем.


Что касается выделенного на отдых бюджета, то большинство опрошенных (26%) планируют потратить не более 50 000 рублей. Еще 20% решили отдать за отдых менее 30 000 рублей. Меньше всего тех, кто готов потратить на отдых от 130 000 до 150 000 рублей. Этот вариант ответа выбрали всего 3% респондентов, следует из данных сервиса Зарплата.ру.


Ранее кузбассовцы озвучили свои планы на отпуск в 2022 году.

Да!
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