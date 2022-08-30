Опрос: каждый четвертый кузбассовец против выходного 1 сентября

В минувшую субботу, 27 августа, в Госдуме РФ предложили сделать 1 сентября выходным днем. Об этом сообщили РИА "Новости". Исследователи решили провести опрос, чтобы выяснить, как экономически активные жители страны отнеслись к такой инициативе. В число опрошенных вошли и кузбассовцы.

Согласно данным специалистов, два из трех жителей Кемеровской области поддерживают идею о выходном в День знаний. При этом 33% респондентов считают, что в этот день должны отдыхать все, а 29% — только родители школьников.

— Каждый четвертый высказался против еще одного нерабочего дня в году: "Какой выходной?! Работать!"; "У нас в стране и так одни сплошные праздники", — рассказали специалисты Super Job.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что правительство определило дни для отдыха россиян в 2023 году.