Опрос: четверть молодых соискателей готовы покинуть Кузбасс ради работы

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Жители Кемеровской области признались, что готовы уехать из региона ради трудоустройства.

Специалисты провели опрос среди молодых соискателей в Кузбассе и выяснили, что четверть респондентов возрастом до 35 лет готовы покинуть регион, чтобы устроиться на работу. Самыми популярными направлениями для гипотетического переезда стали Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Сочи, Краснодар, Казань, Екатеринбург и Калининград. В среднем по стране сменить регион ради работы готовы 27% опрошенных, сообщают аналитики hh.ru.


Что касается работы в Кемеровской области, то самой популярной профессией у молодых специалистов стал продавец (16% резюме), менеджер по продажам (13% резюме), администратор (9% резюме) и курьер (8% резюме).


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что за 2021 год тысячи молодых кузбассовцев покинули регион.

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