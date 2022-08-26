Опрос: большинство кузбассовцев готовы купить автомобиль в Казахстане

Исследователи решили выяснить, пойдут ли кузбассовцы на покупку автомобиля в Казахстане в том случае, если это будет выгодно. Большинство жителей региона, 73%, ответили положительно. Побоялись совершить такой шаг 16% респондентов, а 11% не смогли определиться.

При этом в среднем по стране купить машину в Казахстане готовы 70% автолюбителей. Наибольшее число таких автомобилистов, 80%, проживает в Челябинской и Свердловской областях. А вот меньше всего готовы на подобную покупку жители Дальнего Востока — 61% респондентов, следует из данных опроса сайта "Дром".

Автолюбители отметили, что приобретение машины в Казахстане может сулить выгоду, однако многих останавливает возможное отсутствие гарантии на новое транспортное средство.