Опрос: 40% кузбассовцев заявили о готовности к понижению зарплат

Исследования показали, что 40% жителей Кемеровской области готовы к снижению зарплат ради сохранения работы или при гарантии, что за меньше деньги будет официальное трудоустройство на новое место.

Однако большинство кузбассовцев, а именно 43%, отказались от урезания доходов. В основном наиболее неуступчивыми оказались люди, работающие в медицине и фармацевтике, а также на производстве, инсталляции, сервисе. С понижением зарплат не захотели мириться начинающие специалисты во всех областях экономики.

Ранее редакция Avokado сообщала, что специалисты заявили об увеличении средних зарплат в Кузбассе свыше 46 тысяч рублей.