Опрос: 40% кузбассовцев заявили о готовности к понижению зарплат

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Аналитики провели опрос, касающийся заработной платы в шахтерском крае. Почти половина граждан ради сохранения работы оказались готовы к снижению оклада.

Исследования показали, что 40% жителей Кемеровской области готовы к снижению зарплат ради сохранения работы или при гарантии, что за меньше деньги будет официальное трудоустройство на новое место.


Однако большинство кузбассовцев, а именно 43%, отказались от урезания доходов. В основном наиболее неуступчивыми оказались люди, работающие в медицине и фармацевтике, а также на производстве, инсталляции, сервисе. С понижением зарплат не захотели мириться начинающие специалисты во всех областях экономики.


Ранее редакция Avokado сообщала, что специалисты заявили об увеличении средних зарплат в Кузбассе свыше 46 тысяч рублей.

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