+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Опрокинувшийся грузовик оставил без света около 1 200 домов в Кемерове

0
Фото:  

На одной из улиц кузбасской столицы крупный автомобиль снес опору линии электропередач. Специалисты прокомментировали ситуацию.

Накануне, 17 августа, в социальных сетях появились кадры, снятые на улице 2-й Камышинской в Кемерове. Очевидец снял на камеру лежащий на боку большегруз. На видео также можно разглядеть поврежденный столб.


Чтобы выяснить подробности происшествия, журналист AVOKADO обратился в ОГИБДД кузбасской столицы. По информации правоохранителей, ДТП случилось в 20:08, в районе здания №66. Водитель "МАЗ", 58-летний мужчина, при обнаружении опасности не предпринял мер для снижения скорости вплоть до остановки, из-за чего грузовик вылетел с дороги и опрокинулся. В результате автоаварии никто не пострадал.


Однако у ДТП были серьезные последствия для жителей ближайших домов. При съезде с дороги большегруз снес опору ЛЭП, от которой было запитано 13 трансформаторных подстанций. В результате этого 1 183 дома частного сектора Заводского района остались без электроэнергии. На место прибыла оперативная бригада, которая к 21:29 смогла восстановить подачу электричества для большей части потребителей. Однако оказалось, что на указанном участке используется совместная подвеска высоковольтного и низковольтного кабеля.

‒ Поэтому для обеспечения электроэнергией оставшихся 22-х домов потребовалось незамедлительное восстановление опоры и крепления СИП (самонесущего изолированного провода 0,4 кВ), ‒ рассказали в пресс-службе СКЭК.

Необходимые работы были проведены ночью. Электроснабжение полностью восстановлено.

Видео: ВКонтакте / ДТП Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39265

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined