Опрокинувшийся грузовик оставил без света около 1 200 домов в Кемерове

Накануне, 17 августа, в социальных сетях появились кадры, снятые на улице 2-й Камышинской в Кемерове. Очевидец снял на камеру лежащий на боку большегруз. На видео также можно разглядеть поврежденный столб.

Чтобы выяснить подробности происшествия, журналист AVOKADO обратился в ОГИБДД кузбасской столицы. По информации правоохранителей, ДТП случилось в 20:08, в районе здания №66. Водитель "МАЗ", 58-летний мужчина, при обнаружении опасности не предпринял мер для снижения скорости вплоть до остановки, из-за чего грузовик вылетел с дороги и опрокинулся. В результате автоаварии никто не пострадал.

Однако у ДТП были серьезные последствия для жителей ближайших домов. При съезде с дороги большегруз снес опору ЛЭП, от которой было запитано 13 трансформаторных подстанций. В результате этого 1 183 дома частного сектора Заводского района остались без электроэнергии. На место прибыла оперативная бригада, которая к 21:29 смогла восстановить подачу электричества для большей части потребителей. Однако оказалось, что на указанном участке используется совместная подвеска высоковольтного и низковольтного кабеля.

‒ Поэтому для обеспечения электроэнергией оставшихся 22-х домов потребовалось незамедлительное восстановление опоры и крепления СИП (самонесущего изолированного провода 0,4 кВ), ‒ рассказали в пресс-службе СКЭК.

Необходимые работы были проведены ночью. Электроснабжение полностью восстановлено.