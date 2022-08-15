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Опрокинувшиеся грузовики заблокировали движение на кузбасской трассе

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Автоавария с участием двух большегрузов случилась в Кемеровской области.

Накануне вечером, 14 августа, в социальных сетях появились снимки, сделанные на одной из трасс Кузбасса. Очевидцы запечатлели на фото два грузовика, опрокинувшиеся на полосу, и уточнили, что ДТП случилось в 16 километрах от областного центра.


Позднее подробности инцидента раскрыли в Госавтоинспекции региона. По данным правоохранителей, автоавария произошла на 18 километре автодороги "Кемерово-Новокузнецк". Водитель автомобиля "КамАЗ" буксировал автокран в сторону Кемерова, когда жесткая сцепка вышла из строя. В результате этого оба автомобиля опрокинулись и перекрыли для движения правую полосу, сообщили в пресс-службе кузбасской ГИБДД. Обошлось без пострадавших.


По состоянию на утро 15 августа, последствия ДТП устранены, движение восстановлено.

Фото:  
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