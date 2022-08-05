Опрокинувшие надгробия дети попали в поле зрения полиции в Кузбассе

Жительница Кемеровской области сообщила о том, что двое несовершеннолетних якобы устроили погром на кладбище в киселевском поселке Афонино. Данной информацией заинтересовалась полиция, которая смогла установить юных злоумышленников.

Выяснилось, что двое братьев в возрасте восьми и десяти лет, проживающие в поселке Мундыбаш Таштагольского района, приехали в Афонино для того, чтобы навестить родственников. Мальчики отпросились у матери на прогулку и по дороге зашли на кладбище. Юные кузбассовцы забрались сначала на одно, а затем и на второе надгробие, чтобы осмотреть территорию. Конструкции при этом рухнули на землю. Посетительница кладбища сделала детям замечание и они ушли, при этом не рассказав о произошедшем родителям.

Школьники не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, поэтому инспекторы ПДН провели с ними профилактическую беседу. А вот родителей юных вандалов привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию. В Мундыбаше детей поставят на профилактический учет в полиции, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ранее об инциденте на кладбище в Афонино рассказала пользовательница Сети.